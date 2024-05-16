Hacılar Belediye Başkanı, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için uyarıda bulundu - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için uyarıda bulundu

Hacılar Belediye Başkanı, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için uyarıda bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksit ödemelerinin son tarihi olan 31 Mayıs için vatandaşları uyardı. Ödemelerin online sistem veya vezne üzerinden yapılabileceğini belirtti.

16.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksit ödemelerinin son tarihi olan 31 Mayıs için hemşerilerine uyarıda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların bu tarihe kadar online ödeme sisteminden veya veznelerden ödemelerini yapabileceklerini söyledi.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde ilk taksit ödeme son gün tarihinin 31 Mayıs olması nedeniyle Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hemşerilerini cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. Hacılar ilçesindeki gayrimenkul sahiplerinin ve vergi mükelleflerinin bu süreci göz ardı etmemeleri gerektiğini dile getiren Başkan Özdoğan, vergi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ödeme seçenekleri sunduklarını belirterek, online ödeme sistemi ve belediye veznesinden ödeme yapma imkanı tanındığını ifade etti. Vergi mükelleflerinin vergi borçlarını e-devlet üzerinden veya www.hacilar.bel.tr web sitesinden online olarak da ödeyebileceklerini belirtti.

Hacılar halkının vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin, ilçenin daha yaşanabilir bir yer olması ve belediye hizmetlerinin sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özdoğan, Bu nedenle, vergi ödeme süresinin sona erme tarihine kadar gerekli ödemelerin yapılmasının vatandaşların ve ilçenin menfaatine olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Emlak, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için uyarıda bulundu - Son Dakika

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