Hacılar Belediye Başkanı Gençlere Başarı Diledi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gençlere başarı dileklerinde bulundu.

Hafta sonu da gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumları sınavı öncesi tüm gençlere başarı dileyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sınavın gençlerin geleceği için büyük bir adım olduğunu vurgulayarak; "Gençlerimizin bu önemli sınavda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Onların azmi ve çalışkanlığı, ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da pekiştiriyor. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi. Öğrencilere ve ailelerine seslenen Özdoğan, sınav stresiyle başa çıkmanın önemine de dikkat çekerek; "Sınav öncesi ve sırasında sakin kalmak, odaklanmak ve en iyi performansı göstermek için dinlenmek çok önemli. Ailelerimizin de bu süreçte çocuklarına destek olmaları, moral vermeleri büyük bir değer taşıyor" ifadelerini kullandı. Özdoğan; Hacılar Belediyesi olarak eğitim alanında her zaman gençlerin yanında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Eğitim, toplumumuzun kalkınması için en temel unsurlardan biridir. Gençlerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmaları için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Bilal Özdoğan, sınavın herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti. - KAYSERİ