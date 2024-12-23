Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2024 Faaliyetlerini Değerlendirdi - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2024 Faaliyetlerini Değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2024 Faaliyetlerini Değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılında gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirerek, ilçenin gelişimi için önemli adımlar attıklarını ve vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

23.12.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 2024 yılında yapılan belediye faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özdoğan; gerçekleştirilen hizmetler ile Hacılar'ın gelişimine büyük katkı sağlandığını ve vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Başkan Özdoğan, yıl boyunca Hacılar Belediyesi'nin birçok önemli çalışmaya imza attığını ifade etti. İlçede yapılaşma sürecini destekleyen faaliyetler kapsamında 314 yapı ruhsatı düzenlenirken, 189 yapıya kullanım izin belgesi verildi. Ayrıca, 72 kat irtifakı tesisi oluşturularak yapılaşma sürecine katkı sağlandı. Ticari hayatın canlanması için ise 5 iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendi. Bu hizmetlerin Hacılar'ın büyümesi ve gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Başkan Özdoğan; "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve ilçemizi her açıdan daha iyi bir noktaya taşımak için gayretle çalışıyoruz. Hacılar Belediyesi olarak hemşehrilerimize daha iyi bir yaşam sunma amacımızla hareket ediyoruz" dedi.

"Tüm ekiplerimizle durmadan çalışıyoruz"

Başkan Özdoğan; Hacılar Belediyesi'nin halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet ürettiğini ve yapılan çalışmaların bölge halkının beklentilerine yanıt verdiğini söyledi. "İlçemizin kalkınması ve halkımızın refahını artırmak için tüm ekiplerimizle birlikte durmadan çalışıyoruz" diyen Başkan Özdoğan, belediye hizmetlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Hizmetlerin, Hacılar sakinlerine değer katan bir yönetim anlayışının sonucu olduğunu belirten Başkan Özdoğan, ilçenin gelişim sürecinde önemli adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2024 Faaliyetlerini Değerlendirdi - Son Dakika

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