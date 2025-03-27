Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Bayram Hazırlıklarını Açıkladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Ramazan Bayramı öncesi ilçede yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, geleneksel hale gelen Arife Duası ile ilgili bilgi verirken, bayramın huzur ve bereket içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Başkan Özdoğan, "Hacılar'ımız bayrama hazır. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da sokaklarımız, caddelerimiz, parklarımız ekiplerimizce temizlenip düzenlendi, bayrama hazır hale getirildi" diyerek belediye ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çekti. Arife Günü'nün manevi iklimine vurgu yapan Başkan Özdoğan, "Tabii ki herkesin merakla beklediği bir konu var: Arife Duası. Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Başkan Yardımcısı, kıymetli hocamız Necmettin Nursaçan'ın katılımıyla bu yıl da Arife Duası Hacılar Camii Kebir'de gerçekleştirilecek. Program, ikindi namazından bir saat önce başlayacak ve ikindi namazı ile son bulacak" ifadelerini kullandı. Mezarlıklarda bayram yoğunluğu beklendiğini de belirten Başkan Özdoğan, "Bayram öncesi ve bayram günlerinde mezarlıklarımızın ziyaretçilerle dolup taşacağını biliyoruz. Bu nedenle mezarlıklarımızda da gerekli bakım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı" dedi. Başkan Bilal Özdoğan, sözlerini şöyle tamamladı;

"İlçemizin her köşesiyle bayrama hazır olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Arife günü ve bayram süresince tüm hemşehrilerimizle bir arada, huzur ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - KAYSERİ