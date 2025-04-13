Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Emniyet Teşkilatına Ziyaret - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Emniyet Teşkilatına Ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan Emniyet Teşkilatına Ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş'ı ziyaret etti. Özdoğan, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

13.04.2025 13:07  Güncelleme: 13:08
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Hacılar İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özdoğan'a ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Yasin Mutlu ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, huzur ve güvenliğin teminatı olan Türk emniyet teşkilatının önemli bir görevi icra ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Gece gündüz demeden milletimizin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı haftada, onların yanında olmak, emeklerine minnetimizi sunmak bizim için büyük bir sorumluluktur. Başta İlçe Emniyet Müdürümüz Maksut Güldaş olmak üzere tüm teşkilatımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Başkan Özdoğan ayrıca, her zaman Türk emniyet teşkilatının yanında olduklarını vurgularken, iş birliği ve dayanışmanın ilçede sağlanan huzur ortamına katkı sunduğunu ifade etti. Ziyaret, karşılıklı sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Emniyet Teşkilatına Ziyaret - Son Dakika

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