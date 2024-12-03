Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Çalışmalarını Değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Çalışmalarını Değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yılın son meclis toplantısında karla mücadele çalışmalarını övdü ve herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti. Başkan, ekiplerin özverisi ile yolların hızlıca ulaşıma açıldığını ifade etti.

03.12.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yılın son meclis toplantısında ilçedeki karla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, "Kış çalışmalarında herhangi bir aksama yaşanmadı" dedi.

Hacılar Belediye Meclisi, 2024 yılının son toplantısını Başkan Bilal Özdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirdi. Meclis gündemindeki 5 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Bilal Özdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yoğun kar yağışına yönelik belediye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesini değerlendirerek, şunları söyledi;

"24 Kasım Pazar günü itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı, ilçemiz ve ilimiz için bereket ve rahmet getirdi. Hava tahmin raporlarını yakından takip eden ekiplerimiz, birkaç gün öncesinden hazırlıklarını tamamlamıştı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 15 araç ve 40 personelimizle kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına başladık. Çarşamba günü itibarıyla ilçemizin büyük bir bölümünde yollar ulaşıma açıldı ve günlük yaşamın aksamaması için gereken tüm tedbirler alındı."

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın geniş ve eğimli coğrafi yapısının zorluklarına rağmen, ekiplerin ihtiyaçları karşılamak için çalıştığını söyleyerek; "Kış çalışmalarında arkadaşlarımızın özverisi sayesinde herhangi bir aksama yaşanmadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahada olan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kar, bereket demektir. İnşallah bu bereketli kış, güzel bir bahara ve verimli bir yaza vesile olur" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, kış dönemi boyunca altyapı kuruluşlarıyla iş birliği içinde planlamalar yapacaklarını belirterek, "Aralık ve Ocak aylarında, Kayserigaz ve Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon halinde altyapı çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Baharla birlikte altyapı ve üstyapı projelerine hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda alınan kararların ilçenin gelişimine katkı sunacağını vurgulayan Başkan Özdoğan, "Meclisimizin oy birliğiyle kabul ettiği 5 maddenin Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını diliyorum. 2024 yılını verimli çalışmalarla tamamladık, yeni yılda da ilçemizin her alanda kalkınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek, konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika

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