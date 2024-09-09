Hacılar Belediye Başkanı: Taşkın kanal projesi birinci etapta tamamlanmak üzere - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı: Taşkın kanal projesi birinci etapta tamamlanmak üzere

Hacılar Belediye Başkanı: Taşkın kanal projesi birinci etapta tamamlanmak üzere

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın kanal projesinin birinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu ve planlanan çalışmaların sonuna geldiklerini açıkladı. İkinci etap için ise hazırlıkların yapıldığı ve ihale sürecine girileceği belirtildi.

09.09.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın kanal projesinde birinci etabın tamamlanmak üzere olduğunu ve planlanan çalışmaların sonuna geldiklerini, Çifte Kuyular Bölgesi'ne kadar gelen projenin ilk etabının bu sene içinde tamamlanacağını söyledi.

Başkan Özdoğan, Ankara'daki temasları sonucunda kanal projesinin ikinci etabı için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve ihale aşamasına gelindiğini belirterek şöyle konuştu: "Bölge müdürümüzle görüştüm ve çalışmaların bu kış öncesinde ihale sürecine gireceğini vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Gelecek yıl, Aksu Bölgesi'nde 2 kilometrelik yeni bir hattın daha devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca, Devlet Su İşleri'nin çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda, Hacılar Belediyesi olarak çevre düzenlemesi, yan yol bağlantıları, ana yolda köprü ve kanal arasındaki güvenliğin artırılması konularında çalışmalar yapıldığını belirtti. "Yeşillendirme ve yol güvenliği noktasında planlamalarımızı tamamladık" ifadelerini kullanan Başkan Özdoğan, ilçe belediyesi olarak bu projeye tam destek verdiklerini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Bilal Özdoğan, Hacılar, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı: Taşkın kanal projesi birinci etapta tamamlanmak üzere - Son Dakika

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