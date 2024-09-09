Hacılar Belediye Başkanı: Taşkın kanal projesi birinci etapta tamamlanmak üzere

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın kanal projesinde birinci etabın tamamlanmak üzere olduğunu ve planlanan çalışmaların sonuna geldiklerini, Çifte Kuyular Bölgesi'ne kadar gelen projenin ilk etabının bu sene içinde tamamlanacağını söyledi.

Başkan Özdoğan, Ankara'daki temasları sonucunda kanal projesinin ikinci etabı için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve ihale aşamasına gelindiğini belirterek şöyle konuştu: "Bölge müdürümüzle görüştüm ve çalışmaların bu kış öncesinde ihale sürecine gireceğini vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Gelecek yıl, Aksu Bölgesi'nde 2 kilometrelik yeni bir hattın daha devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca, Devlet Su İşleri'nin çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda, Hacılar Belediyesi olarak çevre düzenlemesi, yan yol bağlantıları, ana yolda köprü ve kanal arasındaki güvenliğin artırılması konularında çalışmalar yapıldığını belirtti. "Yeşillendirme ve yol güvenliği noktasında planlamalarımızı tamamladık" ifadelerini kullanan Başkan Özdoğan, ilçe belediyesi olarak bu projeye tam destek verdiklerini vurguladı. - KAYSERİ