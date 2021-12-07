Üye Girişi
Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi

07.12.2021 13:53
Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiği 2021 yılını son meclis toplantısı ile tamamladıklarını söyledi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 9 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Yılın son meclis toplantısında alınan tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Özdoğan, şöyle konuştu;

"2021 yılı içerisinde dolu dolu faaliyetlerimiz oldu, inşallah 2022'de de bu faaliyetlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. İlçemizde gerek devlet, gerekse büyükşehir ve belediyemizin yatırımları devam etmekte. Ayrıca bu zamana kadar meclis toplantılarında aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11.11.2021 tarih ve 2255 sayılı ortak işbirliği konusunun görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere bağışı yapılan 06 AFL 784 plakalı aracın devir işlemlerinin görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22.11.2021 tarih 2322 sayılı ek ödenek konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde Memur-Sen Konfederasyonu Bem-Bir Sen Kayseri Şubesi'nin 22.11.2021 tarih ve 3870 sayılı Sosyal Denge Sözleşmesi'nin yenilenmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.12.2021 tarih ve 2398 sayılı Yukarı Mah. 4447 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın satın alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.12.2021 tarih ve 2400 sayılı Akyazı Mah. 471 ada, 9 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.12.2021 tarih ve 2401 sayılı Akyazı Mah. 3048 Ada, 3 parselde kayıtlı mülkiyeti hisse oranında belediyemize ait taşınmazın satış konusu görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde memur kadro ihdası ve memur boş kadro cetvelinin görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde sözleşmeli personel istihdam edilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi

Bilal Özdoğan, Kayseri, Aralık, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! 13:57 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? 13:54 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! 13:18 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var 12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 12:29 Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
13:58 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı
13:58 Son dakika magazin haberleri
13:56 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!
13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
13:53 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
13:58
FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!         
13:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor         
12:55
Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı         
12:42
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:08:43. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement