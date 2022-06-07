Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

07.06.2022 11:40
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 7 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde Başkan Özdoğan; "ilçemize gerek devletimiz gerekse büyükşehir belediyemiz, gerekse ilçe belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan yol açma bir taraftan parke ve asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi. Başkan Özdoğan Türk ordusuna başarılar dileyerek; "İnşallah ordumuz yakın zamanda terörle mücadelede gerekeni yapacak tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum şanlı ordumuza da yapacakları görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde 2022/1 nolu plan bütçe komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.05.2022 tarih ve 3671 sayılı 'Satış' konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 3672 sayılı müzekkere ekinde sunulan 'Satış' konusu görüşülerek encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.05.2022 tarih ve 3673 sayılı müzekkere ekinde sunulan mekansal adres kayıt sistemi (MAKS) veri üretimi ve yaygınlaştırma projesi çerçevesinde adres kayıtlarının entegrasyonu konusu görüşülerek gerekli teknik çalışmaların görüşülmesine oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nün 31.05.2022 tarih ve 3677 sayılı asfalt alımı için protokol yapılması konusunun görüşülerek ilçemizde kullanılmak üzere asfalt alımı işi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ve Talas belediyesi ile protokol imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde Rezerv alanındaki 3203 ada 1 parsel konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ek gündem maddesinde ise Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 3783930 sayılı yazısı ile belediyeye devredilen Karpuzsekisi Mahallesi rezevr yapı alanındaki 3203 ada 1 parselde imar uygulamasından doğacak parsellerin satışı, trampası ve tahsisi için encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

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Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı - Son Dakika

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