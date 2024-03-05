Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Mart ayı son toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

05.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:13
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Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Mart ayı son toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde genel bir değerlendirme yapan Başkan Özdoğan, "İlçemizde mevsim şartları imkan verdiği sürece inşaat işleri, yol çalışmaları ve parke çalışmalarına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümdeki ikinci etabımızın son aşamalarına da gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta inşallah ramazana kavuşacağız. Ben tüm ilçemize, ilimize, yurdumuza da ramazanın mübarek olmasını diliyorum. Dünyada akan kanın, başta Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere durmasını da cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

Daha sonra Meclis toplantısına geçilerek Hacılar Belediye Meclisi'nin gündeminde olan 3 madde oy birliğiyle kabul edildi. Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı toplantısında Başkan Özdoğan, yeni dönemde görev almayacak olan Yusuf Özkaya, Ömer Pınar, Mustafa Gürbüz, Halit Aysu ve Mustafa Aktaş'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Özdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "31 Mart 2024 tarihine kadar geçen 5 yıllık sürede bizlere katkı veren değerli meclis üyelerimize bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yine bütün kararlarımızın oy birliğiyle kabul edilmiş olmasından da duyduğumuz memnuniyeti ayrıca bildirmek istiyorum. Bu 5 yıl boyunca Hacılarımıza katkı vermek, Hacılarımızın güzelliklerini artırmak için var gücünüzle çalıştınız. Bizlere hep destek oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah 31 Mart akşamı itibariyle de bizler cumhur ittifakı olarak ilçemizde hizmet etmeye devam edeceğiz ve yeni meclisimizde görev alacak arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olsun diyorum."

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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