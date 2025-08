Hacılar Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Hacılar Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 12 madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının açılışında meclis üyelerine hitap eden Başkan Özdoğan, Hacılar'da yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaz döneminde ilçe genelinde süren yoğun çalışmalara dikkat çeken Başkan Özdoğan, Kayseri Caddesi'nde gidiş yönündeki çalışmaları tamamladıklarını, geliş yönü için ise hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Yeni kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Özdoğan, "Ön çalışmalarını tamamladığımız yeni kentsel dönüşüm projemizle ilgili bu ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. İlçemize yeni konutlar ve ticari alanlar kazandıracağız. Aynı şekilde TOKİ tarafından yürütülen üçüncü etap kentsel dönüşüm çalışmalarında da hedefimiz vatandaşlarımızın yaz sonuna kadar evlerine yerleşmesi" dedi.

Başkan Özdoğan, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bu çalışmaları hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Meclisimizin katkılarıyla, birlik ve beraberlik içinde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Toplantının sonunda alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizi her geçen gün daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak, geleceğe daha güçlü bir Hacılar bırakmak adına atılan her adımın, alınan her kararın büyük kıymeti var. Meclis üyelerimizin yapıcı katkılarıyla aldığımız kararların ilçemiz adına hayırlı neticeler doğurmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum."

Hacılar Belediye Meclisi'nin Ağustos 2025 Olağan Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - KAYSERİ