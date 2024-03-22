Hacılar Belediyesi Altyapı ve Ulaşım Çalışmalarıyla İlçeye Yeni Bir Görünüm Kazandırdı

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Hacılar Belediyesi, ilçenin altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla son beş yılda büyük çapta altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Bilal Özdoğan liderliğinde yürütülen bu çalışmalar kapsamında, ilçenin dört bir yanında önemli yol yenileme ve genişletme çalışmaları hayata geçirildi.

Hacılar Belediyesi tarafından toplamda 117 kilometre uzunluğunda kilitli parke yol yapım çalışması ile ilçenin sokak ve caddeleri modern ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Yine aynı dönemde, 41 kilometrelik yeni imar yolu açılırken, 35 kilometrelik asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla ilçe genelinde ulaşım kalitesi önemli ölçüde artırıldı ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldı.

Gece-gündüz demeden, yaz-kış demeden büyük bir özveri ile yol çalışmalarını yaptıklarına vurgu yapan Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde yeni yollar açarak, ulaşım konusunda konforu artırmaya gayret ettik. Yapılan çalışmalarda 117 Km kilitli parke taşı döşendi. Nerden baksanız Kayseri'den Kırşehir'e kadar bir yolu parke ile kaplamışız. Özellikle yukarı mahalle de yaptığımız sokak sağlıklaştırma projesinin ardından mahallemizin yollarını kilitli parke döşeyerek çok estetik bir görünüm sağladık. Hemşerilerimiz yapılan bu çalışmalardan dolayı duydukları mutluluğu bizimle paylaşıyorlar. Biz de ziyadesiyle mutlu oluyoruz. 41 Km yeni yol ve ayrıca 35 Km asfalt serimi ile dönemimizde başarılı işler yaptığımızı belirtmek isterim" dedi.

Vatandaşların güveni ve teveccühü ile yeni dönemde de çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Özdoğan, "Özellikle ilçe merkezinde yapmayı planladığımız meydan düzenleme çalışması ile son derece estetik ve kullanışlı bir meydana sahip olacağız. Yollardaki düzenlemelerle meydan trafiğini de rahatlatmış olacağız. İlçenin altyapı ve ulaşım sorunlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ