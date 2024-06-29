Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Mezarlığını Yeniliyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek; "Şimdi rotamız Karpuzsekisi." dedi. Başkan Özdoğan, buradaki mezarlığın yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Hacılar'da yer alan birçok alanda yenileme ve onarım işlemleri devam ediyor. Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri tarafından kullanılan mezarlık da yenileme çalışmalarına dahil edildi. Hacılar Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen alanla ilgili açıklama yapan Başkan Bilal Özdoğan; mezarlığın mevcut durumu itibarıyla yetersiz kaldığını, belediye ekiplerinin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ve mezarlığın en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını ifade etti. Başkan Özdoğan; "Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalle halkımız tarafından kullanılan mezarlık, günümüz şartlarına uygun değildi. Biz de belediye olarak burayı yeniden düzenleme kararı aldık. Yapacağımız düzenleme ile mezarlığımız modern ve kullanışlı bir hale gelmiş olacak." dedi. Özdoğan, yapılan çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını temenni etti.

Mezarlık düzenleme çalışmaları kapsamında, mezarlık içindeki yolların yenilenmesi, yeşil alanların artırılması ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılması planlanıyor. Başkan Özdoğan, mezarlığın modernizasyonuyla birlikte, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda yakınlarını ziyaret edebileceklerini ifade etti. - KAYSERİ