Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, meclis gündeminde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan mecliste 2025 yılındaki çalışmaları da değerlendirdi.

Toplantı öncesinde konuşan Başkan Bilal Özdoğan, 2026 yılının ilk meclis toplantısında meclis üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2025 yılı boyunca ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımlara katkı sunan tüm meclis üyelerine ve belediye bürokratlarına teşekkür etti. Başkan Özdoğan, altyapı ve üstyapı çalışmalarında 2025 yılının Hacılar için dolu dolu geçtiğini vurguladı.

Başkan Özdoğan konuşmasında, "ilçemizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde meclisimizin desteği çok kıymetliydi. Eser ve hizmet odaklı çalışmalarımız, sizlerin desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kış döneminde yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Özdoğan, yoğun kar yağışına rağmen sahada özveriyle görev yapan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerine teşekkür ederek, "Ekiplerimiz zor kış şartlarında büyük bir gayretle çalıştı. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

1 Nisan itibariyle oluşan yeni meclis yapısının uyumlu çalışmasına da dikkat çeken Başkan Özdoğan, meclis üyeleri, belediye birimleri, kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarıyla güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edildiğini belirtti. Özellikle kış aylarında sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını, bu dönemde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin sürdürüldüğünü vurguladı.

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Başkan Özdoğan, uluslararası alanda hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çekerek, savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda güçlü ve üretken bir ülke olmanın gerekliliğini ifade etti.

Toplantının sonunda Ocak Ayı Meclis Gündemi'nde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Özdoğan yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların Hacılar için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Özdoğan, katkı sunan tüm meclis üyelerine ve birim müdürlerine teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ