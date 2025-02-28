Hacılar Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Arttırdı

Yerel

Hacılar Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi sağlamaları amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın, kasap ve marketlerde hijyen ve fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, işyerlerine yapılan denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerde hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiket uyumluluğu konularında titizlikle denetimler gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda Hacılar Belediyesi'nin Beyaz Masa İhbar Hattı ile 0534 592 48 55 telefon numarası üzerinden ihbarda bulunabileceklerini belirten Başkan Özdoğan, "İlçemizde halk sağlığını korumak en önemli önceliğimiz. Vatandaşlarımızın huzur içinde bir Ramazan geçirmesi için ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek. Tüm hemşehrilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmesi en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Hacılar Belediyesi, vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam edeceğini ve işletmelerin hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermesinin sağlanacağını bildirdi. - KAYSERİ