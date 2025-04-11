Hacılar Belediyesi Yeni Konut ve Ticaret Projesine Start Verdi

Hacılar Belediyesi, gelecek vizyonuna uygun modern ve güvenli yaşam alanlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 4 blok konut ve toplam kapalı alanı 6 bin metrekare olan 46 adet dükkan ve ofisin yer alacağı yeni projede çalışmalar başladı.

Hacılar'da 18 Mart 2025 Salı günü gerçekleştirilen ve toplam 9 firmanın katıldığı ihalenin ardından, yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken, inşaat süreci de resmi olarak başlatılmış oldu. Projenin tamamlanma süresi, yer tesliminden itibaren 400 gün olarak belirlendi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hacılar'ımızın daha modern iş merkezlerine ve çağdaş yaşam alanlarına sahip bir ilçe olması adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu projeyle hem vatandaşlarımızın konforlu yaşam alanlarına kavuşmasını hem de ticari hayatın canlanmasını hedefliyoruz. İlçemizin ekonomik yapısına da ciddi katkı sağlayacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Hacılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, kentsel dönüşüm sürecine de büyük katkı sağlayacak. 4 bloktan oluşan betonarme konutlar ve modern mimariye sahip ticaret merkezi sayesinde, hem konut ihtiyacı karşılanacak hem de ticaret hacmi artacak. Başkan Özdoğan; "Hemşehrilerimize sadece ev değil, bir yaşam alanı sunuyoruz. Ticaret merkezimizle birlikte ilçemize ekonomik hareketlilik getirecek, konutlarımızla modern ve güvenli yaşam alanları kazandıracağız. Hacılar'ın geleceği için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ