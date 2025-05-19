Hacılar\'da 19 Mayıs coşkusu

Hacılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlama programına; Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdullah Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ramazan Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hacılar'da düzenlenen 19 Mayıs töreninde öğrenciler şiirler okudu, koro eşliğinde şarkılar seslendirildi, zeybek oyunu sergilendi. Yarışmalar ve geleneksel okçuluk gösterileri izleyicilerden büyük beğeni toplarken, öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Başkan Özdoğan: "19 Mayıs, kurtuluş mücadelesinin başladığı kutlu bir gündür"

Törenin ardından konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, böylesine anlamlı bir programa tanık olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Özdoğan, gençlerin hazırladığı gösterilerle 19 Mayıs'ın maneviyatının bir kez daha hatırlandığını, Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele'nin önemini genç nesillere aktarmanın en güzel yollarından birinin bu tür faaliyetler olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün buralarda huzur içerisinde, mutlulukla bayramlarımızı kutlayabiliyorsak, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizin sayesindedir. 19 Mayıs, bir mücadelenin başlangıcıdır. Dolayısıyla böyle güzel bir günde, bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Etkinlik, protokol üyeleri ve katılımcıların öğrencilerin sergisini gezmesiyle sona erdi. - KAYSERİ