Hacılar'da 547 Sosyal Konut Projesi Tamamlanma Aşamasında - Son Dakika
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Hacılar'da 547 Sosyal Konut Projesi Tamamlanma Aşamasında

Hacılar\'da 547 Sosyal Konut Projesi Tamamlanma Aşamasında
29.07.2025 13:27  Güncelleme: 13:30
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, TOKİ tarafından inşa edilen 547 konutluk sosyal konut projesinin büyük oranda tamamlandığını ve kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Proje, Hacılar'ın sosyal yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hacılar'da inşa edilen 547 konutluk sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapımı büyük oranda tamamlanan projede, konutların kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirten Başkan Özdoğan, bu süreçte hem alt yapı hem de çevre düzenlemesi çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Hacılar'ın çehresini değiştirecek ve sosyal yaşam kalitesini artıracak nitelikte olan bu önemli projenin Hacılar'ın geleceği adına atılmış kıymetli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:

"TOKİ tarafından ilçemize kazandırılan 547 konutun inşaatında sona yaklaşılmış durumda. Bu süreçte konutların altyapı ihtiyacının karşılanması adına kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi çalışmaları da tamamlanıyor. Aynı zamanda çevre düzenlemeleri de titizlikle yürütülüyor. Proje tamamlandığında, hemşehrilerimiz modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmuş olacak."

"Anlayışlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Projede emeği geçen başta TOKİ yetkilileri olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Başkan Özdoğan, vatandaşlara da süreç boyunca gösterdiği sabır ve anlayış nedeniyle teşekkür ederek, "Bu gibi büyük çaplı projelerde zaman zaman çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Ancak her şey vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürebilmesi için. Bu süreçte anlayış gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede anahtar teslimleri gerçekleştirilerek, ev sahibi olan vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak" dedi.

Hacılar Belediyesi olarak kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar her alanda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Başkan Özdoğan, Hacılar'ın geleceği için güçlü ve kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Sosyal Konut, Hacılar, Toki, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da 547 Sosyal Konut Projesi Tamamlanma Aşamasında - Son Dakika

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