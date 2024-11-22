Hacılar'da Altyapı Çalışmaları ile Yaşam Kalitesi Artıyor - Son Dakika
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Hacılar'da Altyapı Çalışmaları ile Yaşam Kalitesi Artıyor

Hacılar\'da Altyapı Çalışmaları ile Yaşam Kalitesi Artıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılına yönelik altyapı projelerinin ilçenin yaşam kalitesini artırdığını vurguladı. İçme suyu, doğalgaz ve elektrik altyapı yatırımlarıyla Hacılar'da modern bir yaşam ortamı oluşturuldu.

22.11.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılında ilçede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını değerlendirerek, bu çalışmaların Hacılar'ın yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Altyapı kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen projeler sayesinde Hacılar'da modern bir altyapı sisteminin inşa edildiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, yapılan yatırımların ilçenin geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

Başkan Özdoğan'ın açıkladığı verilere göre; KASKİ, Hacılar genelinde 30 bin metre içme suyu hattı ve 2 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşeyerek ilçenin su altyapısını güçlendirdi. Kayserigaz, ilçeye toplamda 12 bin 756 metre doğalgaz hattı kazandırarak Hacılar'da daha fazla haneye doğalgaz ulaştırdı. KCETAŞ, 5 bin 864 metre elektrik hattını yer altına alarak Hacılar'da modern enerji altyapısı oluşturdu ve elektrik hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağladı.

Hacılar'da altyapı sorunlarına köklü çözümler

Başkan Özdoğan, bu kapsamlı çalışmalarda başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Bu projeler ile Hacılar'ımızın daha da modern bir yer haline gelmesi için önemli adımlar atılmış oldu. Altyapı yatırımları, hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem de gelecekteki projeler için sağlam bir zemin oluşturuyor" dedi.

Başkan Özdoğan, vatandaşların refahını artırmak ve memnuniyetlerini sağlamak için yatırımların süreceğini belirterek, "Altyapıya yapılan her yatırım, ilçemizin kalkınmasında büyük bir adım anlamına geliyor. Hacılar Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Altyapı Çalışmaları ile Yaşam Kalitesi Artıyor - Son Dakika

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