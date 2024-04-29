Hacılar'da Büyük Su Projesi Başladı - Son Dakika
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Hacılar'da Büyük Su Projesi Başladı

Hacılar\'da Büyük Su Projesi Başladı

Hacılar Belediyesi, dere ıslahı ve su güvenliği projesi kapsamında çalışmalara başladı. DSİ tarafından yapılan proje ile taşkın su kanalları oluşturulacak.

29.04.2024 10:55  Güncelleme: 10:59
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Sel taşkınlarına ve doğal afetlere karşı çözüm bulmak adına önemli bir proje olan ve DSİ tarafından yapılan "Büyük Su Projesi"nde çalışmalar başladı.

Hacılar Belediyesi, ilçe için öneme sahip olan dere ıslahı ve su güvenliği projesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 200 milyon TL'lik bir yatırımla ilçedeki tüm derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Özdoğan, yaptığı açıklamada, "Dere ıslahı ve su güvenliği bizim için önemli ve üzerinde sıklıkla durduğumuz, çalıştığımız konulardan birisiydi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından, Beğendik Mahallesi Gizem Sokak'ta geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan, Güney istikametine doğru 700 metrelik bir kanal yapılmıştı. Yine bu kanalın devamında güney istikametinde yaklaşık 2 km'lik bir kısmın yapımına devam ediliyor. Aksu Deresi'nin memba kısmında 1.869 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 11 adet menfez, mansap kısmında 595 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 3 adet menfez, Lara Deresi'ne 74 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve duvar üstlerine pano panel tel çit yapılacak" dedi.

Aksu Deresi ve Lara Deresi'nin Hacılar ilçesi içerisinden Erciyes'in eteklerinden inerek Beğendik Bağları, Organize Sanayi Bölgesi'nin güneyinden geçerek Boğaz köprüye ulaştığını ifade eden Başkan Özdoğan, "Bu bütün çalışmalar, ilave projelerle birlikte 3 kilometrelik bir taşkın koruma kanalını 2024 yılında tamamlamış olacağız. Böylelikle küresel iklimdeki değişiklikler, meydana gelebilecek sel baskınları ve ani yağışlarında vatandaşımızın herhangi bir can ve mal kaybına uğramasını engellemiş olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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