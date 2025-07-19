Hacılar'da 'Doğamızda Hareket Var' Etkinliği Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Hacılar'da 'Doğamızda Hareket Var' Etkinliği Çocuklarla Buluştu

Hacılar\'da \'Doğamızda Hareket Var\' Etkinliği Çocuklarla Buluştu
19.07.2025 11:54  Güncelleme: 11:57
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 'Doğamızda Hareket Var' etkinliği, Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerle dolu bir gün sundu. Etkinlik, ailelerin yoğun katılımıyla renklenirken, Başkan Bilal Özdoğan etkinliğin sosyal etkileşim ve fiziksel aktivite açısından değerli olduğuna dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Doğamızda Hareket Var' etkinliği, Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarla buluştu.

Hacılar 15 Temmuz Parkı içerisinde kurulan şişme oyun alanları, masa oyunları ve sahne etkinlikleri ile çocuklar hem eğlenme fırsatı buldu, hem de fiziksel olarak aktif bir gün geçirdi. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte miniklerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Etkinlikte Hacılar sakinlerini yalnız bırakmayan Başkan Bilal Özdoğan; organizasyonun hem fiziksel aktivite hem de sosyal etkileşim açısından çok değerli olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu;

"Spor A.Ş. bu akşam ilçemizde, Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşlarımızla, her yaştan gençlerimizle ve özellikle de çocuklarımızla çok keyifli bir buluşmaya imza attı. Şişme oyun alanlarından masa oyunlarına, sahne etkinliklerinden yarışmalara kadar farklı aktivitelerle çocuklarımız mutlu mesut vakit geçirdi. Bizler de onların neşesine ortak olduk. Bu güzel etkinliği ilçemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm Spor A.Ş. çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Bu tür etkinliklerin Hacılar'daki sosyal hayatı canlandırdığını ve çocukların erken yaşta sporla tanışmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan ve benzer programların devam edeceğinin müjdesini veren Başkan Özdoğan, "Ağustos ayında yine Spor A.Ş. ile ilçemizde bir araya geleceğiz. Yaz boyunca çocuklarımız için sportif ve sosyal faaliyetleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da 'Doğamızda Hareket Var' Etkinliği Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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