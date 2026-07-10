Hacılar'da iş merkezi ihalesi: 12,45 milyon TL gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar'da iş merkezi ihalesi: 12,45 milyon TL gelir

Hacılar\'da iş merkezi ihalesi: 12,45 milyon TL gelir
10.07.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan modern iş merkezindeki ofis ve iş yerleri için düzenlenen ikinci satış ihalesinde 3 bağımsız bölüm satılırken, belediye toplam 12 milyon 450 bin TL gelir elde etti.

Hacılar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan modern iş merkezindeki ofis ve iş yerleri için düzenlenen ikinci satış ihalesinde 3 bağımsız bölüm satılırken, belediye toplam 12 milyon 450 bin TL gelir elde etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Hacılar'ın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ihalede satışa sunulan bağımsız bölümlerden 3'ü alıcı buldu. İhale sonucunda elde edilen 12 milyon 450 bin TL'lik gelir, ilçede hayata geçirilecek yeni yatırımlarda kullanılacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediyenin tüm yatırımlarında şeffaflık, planlı belediyecilik ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Elde edilen kaynağın yeniden Hacılar'ın hizmetine sunulacağını ifade eden Özdoğan, "İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yatırımları hayata geçirirken oluşturduğumuz kaynakları yine Hacılarımızın hizmetine sunuyoruz. İkinci satış ihalemizde 3 bağımsız birimin satışıyla toplam 12 milyon 450 bin TL gelir elde ettik. Bu kaynak, ilçemizin ihtiyaç duyduğu yeni projelerin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Hacılar'ın her geçen gün büyüyen ve yatırımcıların ilgisini çeken bir ilçe haline geldiğini kaydeden Başkan Özdoğan, belediye olarak ekonomik canlılığı artıracak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

İhaleye katılım sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür eden Başkan Bilal Özdoğan, "İhalemizin ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, iş yeri sahibi olan yatırımcılarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Hacılar'ın geleceğini güçlendirecek yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Hacılar, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da iş merkezi ihalesi: 12,45 milyon TL gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar'da iş merkezi ihalesi: 12,45 milyon TL gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.