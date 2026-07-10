Hacılar\'da iş merkezi ihalesi: 12,45 milyon TL gelir

Hacılar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan modern iş merkezindeki ofis ve iş yerleri için düzenlenen ikinci satış ihalesinde 3 bağımsız bölüm satılırken, belediye toplam 12 milyon 450 bin TL gelir elde etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Hacılar'ın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ihalede satışa sunulan bağımsız bölümlerden 3'ü alıcı buldu. İhale sonucunda elde edilen 12 milyon 450 bin TL'lik gelir, ilçede hayata geçirilecek yeni yatırımlarda kullanılacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediyenin tüm yatırımlarında şeffaflık, planlı belediyecilik ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Elde edilen kaynağın yeniden Hacılar'ın hizmetine sunulacağını ifade eden Özdoğan, "İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yatırımları hayata geçirirken oluşturduğumuz kaynakları yine Hacılarımızın hizmetine sunuyoruz. İkinci satış ihalemizde 3 bağımsız birimin satışıyla toplam 12 milyon 450 bin TL gelir elde ettik. Bu kaynak, ilçemizin ihtiyaç duyduğu yeni projelerin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Hacılar'ın her geçen gün büyüyen ve yatırımcıların ilgisini çeken bir ilçe haline geldiğini kaydeden Başkan Özdoğan, belediye olarak ekonomik canlılığı artıracak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

İhaleye katılım sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür eden Başkan Bilal Özdoğan, "İhalemizin ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, iş yeri sahibi olan yatırımcılarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Hacılar'ın geleceğini güçlendirecek yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ