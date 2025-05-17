Hacılar\'da Kadın Girişimciler İçin Panayır ve Sertifika Töreni

Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği panayır ve sertifika töreni, Hacılar Kafe & Restoran önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, hayırsever iş insanı Mehmet Kabak, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınların el emeği ürünleriyle dolup taşan stantlar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Panayırda, Hacılar Erciyes Kadın Kooperatifi (HEKKOP) da yer aldı. Kooperatif üyeleri tarafından hazırlanan yöresel lezzetler vatandaşlarla buluşturularak, etkinliğe ayrı bir tat kattı.

Kadınların üretime katılımını ve sosyal hayattaki yerini güçlendirmek adına yapılan bu tür çalışmalar, Hacılar Belediyesi'nin önemsediği sosyal destek projeleri arasında yer alıyor. Başkan Bilal Özdoğan'ın da her fırsatta vurguladığı gibi; kadınların istihdama katılımı, yerel kalkınmanın temel taşlarından biri olarak görülüyor. Başkan Özdoğan, bu anlayışla kadın girişimciliğini teşvik eden, eğitim ve üretim odaklı projeleri desteklemeyi sürdürüyor.

Etkinlikte, kursiyerler hem emeklerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı hem de aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlamanın gururuyla sertifikalarını teslim aldı. - KAYSERİ