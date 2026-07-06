Hacılar'da kıyafetler umuda dönüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar'da kıyafetler umuda dönüşecek

Hacılar\'da kıyafetler umuda dönüşecek
06.07.2026 09:53  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve gelirle ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması için iş birliği protokolü imzaladı. İlçeye yerleştirilecek bağış kutularıyla toplanan giysiler, Kızılay'ın insani yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi; ilçede kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Hacılar Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde protokole Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı imza attı. Protokol kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına kıyafet bağış kutuları yerleştirilecek. Vatandaşların kullanmadıkları giysi ve tekstil ürünleri bu kutularda toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil edilecek. Elde edilen gelir ise Türk Kızılayı'nın yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinde kullanılacak. İmza töreninde konuşan Başkan Bilal Özdoğan; hayata geçirilen iş birliğinin hem çevrenin korunmasına hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunmasına katkı sağlayacağını söyledi. Hacılar'ın farklı noktalarına yerleştirilecek bağış kutuları sayesinde kullanılmayan kıyafetlerin ekonomiye ve yardıma dönüşeceğini belirten Özdoğan, Kızılay'ın yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşların yardım konusundaki duyarlılığına güvendiklerini vurgulayan Özdoğan; "Kullanılmayan bir kıyafet, ülkemizde ya da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine umut olabilir. Hacılar Belediyesi olarak iyiliğin olduğu her projede yer almaya devam edeceğiz. Bu anlamlı iş birliğinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında kısa süre içerisinde ilçenin belirlenen noktalarına kıyafet bağış kutularının yerleştirilmesi planlanıyor. Böylece kullanılmayan tekstil ürünleri hem geri dönüşüme kazandırılacak hem de elde edilen kaynaklarla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızılay, Hacılar, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da kıyafetler umuda dönüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:19:41. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar'da kıyafetler umuda dönüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.