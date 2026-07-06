Hacılar\'da kıyafetler umuda dönüşecek

Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi; ilçede kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Hacılar Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde protokole Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı imza attı. Protokol kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına kıyafet bağış kutuları yerleştirilecek. Vatandaşların kullanmadıkları giysi ve tekstil ürünleri bu kutularda toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil edilecek. Elde edilen gelir ise Türk Kızılayı'nın yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinde kullanılacak. İmza töreninde konuşan Başkan Bilal Özdoğan; hayata geçirilen iş birliğinin hem çevrenin korunmasına hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunmasına katkı sağlayacağını söyledi. Hacılar'ın farklı noktalarına yerleştirilecek bağış kutuları sayesinde kullanılmayan kıyafetlerin ekonomiye ve yardıma dönüşeceğini belirten Özdoğan, Kızılay'ın yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşların yardım konusundaki duyarlılığına güvendiklerini vurgulayan Özdoğan; "Kullanılmayan bir kıyafet, ülkemizde ya da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine umut olabilir. Hacılar Belediyesi olarak iyiliğin olduğu her projede yer almaya devam edeceğiz. Bu anlamlı iş birliğinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında kısa süre içerisinde ilçenin belirlenen noktalarına kıyafet bağış kutularının yerleştirilmesi planlanıyor. Böylece kullanılmayan tekstil ürünleri hem geri dönüşüme kazandırılacak hem de elde edilen kaynaklarla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak. - KAYSERİ