Hacılar'da Manda Yetiştiricilerine Destek Verildi - Son Dakika
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Yerel

Hacılar'da Manda Yetiştiricilerine Destek Verildi

Hacılar\'da Manda Yetiştiricilerine Destek Verildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekle 100 adet damızlık manda teslim edildiğini açıkladı. Başkan Özdoğan, yerel ekonomiyi desteklemenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

31.01.2025 14:32  Güncelleme: 14:35
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, "Üreticimizin yanında olmak, yerel ekonomiyi ve sağlıklı gıda üretimini desteklemek en büyük önceliklerimizden biri. Mandacılık gibi geleneksel üretim alanlarının güçlendirilmesi, bölge insanımıza ekonomik katkı sağlamanın yanı sıra ülkemiz için de büyük bir kazançtır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekle, manda yetiştiricilerine 100 adet damızlık manda teslim edildi. Hacılar Karpuzsekisi Mahallesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle mandalar üreticilere dağıtıldı. Törene, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Topçu ve üreticiler katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve toplam değeri 7 milyon TL olan 100 adet damızlık manda için 3 milyon 500 bin TL'lik katkı sağlandı. Kura çekimiyle üreticilere teslim edilen mandalar, bölgedeki hayvancılığın gelişmesine önemli bir destek sağlayacak.

"Mandacılığın gelişimi için üzerimize düşeni yapacağız"

Başkan Özdoğan, törende yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılığın stratejik önemine dikkat çekerek; "Tarımın ve hayvancılığın sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için kritik bir alan olduğu artık bir gerçek. Bu süreçte üreticilerimizin emekleri ve katkıları büyük önem taşıyor. Üretime destek veren, kaliteli ürün sunan ve bunu kooperatifler aracılığıyla tüketiciye ulaştıran tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Özdoğan, Kayseri'de manda yetiştiriciliğinin artmasının bölge ekonomisi ve sağlıklı gıda üretimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Manda varlığını korumak ve artırmak öncelikle siz değerli üreticilerimizin, sonra da bizlerin vazifesidir. Çünkü gelecek nesillerin sağlıklı, doğal ürünlere ulaşabilmesi için hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Bugün sadece Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerimizde değil, birçok ilçede mandacılığın geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu anlamlı destek için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda üreticiler; sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni projelerle hayvancılığın daha da gelişmesini temenni ettiler. Başkan Özdoğan, törenin sonunda tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir yıl dileyerek, "Emeğinize sağlık, Allah kazancınızı bereketli eylesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Manda Yetiştiricilerine Destek Verildi - Son Dakika

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