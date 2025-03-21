Hacılar'da Meyve Fidanı Dağıtımıyla Yeşil Gelecek Vurgusu - Son Dakika
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Hacılar'da Meyve Fidanı Dağıtımıyla Yeşil Gelecek Vurgusu

Hacılar\'da Meyve Fidanı Dağıtımıyla Yeşil Gelecek Vurgusu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Haydi Fidan Dikmeye' sloganıyla düzenlenen meyve fidanı dağıtım etkinliğinde, ilçenin doğal güzelliklerini koruma ve yeşil alanları artırma hedeflerini vurguladı. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

21.03.2025 14:24  Güncelleme: 14:30
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin doğal güzelliklerini korumak ve daha yeşil bir gelecek bırakmak amacıyla başlatılan meyve fidanı dağıtım etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında bu yıl da "Haydi Fidan Dikmeye" sloganıyla Cuma namazı sonrası vatandaşlara karışık meyve fidanları dağıtıldı.

Başkan Özdoğan, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Daha yeşil bir Hacılar, daha iyi bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde meyveyi dalından tüketmek isteyen hemşehrilerimiz için bu yıl da meyve fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hacılar'ın doğal güzelliklerine güzellik katmak, çocuklarımıza yemyeşil bir gelecek bırakmak için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz."

Erciyes'in eteklerinde, doğa ile iç içe bir konuma sahip olan Hacılar'da, yeşil alanların artırılması yönünde belediye olarak önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Özdoğan, bu çalışmaların her geçen yıl daha da genişletileceğini belirtti.

Başkan Özdoğan ayrıca, fidan dağıtımına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm vatandaşları doğaya katkı sağlamak için fidan dikmeye davet etti. Fidanlar, Hacılar sakinlerine dağıtılarak kısa sürede tükendi. Vatandaşlar, bu anlamlı organizasyon için Başkan Özdoğan'a teşekkür etti.

Hacılar Belediyesi, çevreye duyarlı projelerini ve yeşil alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Meyve Fidanı Dağıtımıyla Yeşil Gelecek Vurgusu - Son Dakika

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