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Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak - Son Dakika

Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

10.02.2022 14:28
Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinden olumlu yanıt alarak bu yıl içerisinde Hükümet Konağı'nın yapımına başlanacağını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinden olumlu yanıt alarak bu yıl içerisinde Hükümet Konağı'nın yapımına başlanacağını söyledi.

Başkan Özdoğan, Ankara temasları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret etti. Özdoğan, ilçede devam eden ve yeni başlayacak projeler için görüşmeye gittiği Ankara'dan, Hacılar için hep destek aldıklarını söyledi. Başkan Özdoğan, ziyaretleri kapsamında görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçeye yapılacak olan yeni hükümet binasıyla ilgili bilgi verdi. Hacılarda yapılan çalışmalardan bahseden Özdoğan; "Her zaman bizler için emeğini esirgemeyen ülkenin ve milletin güvenliği için tüm suç örgütleri ve suçlularla başarılı bir şekilde sonuna kadar mücadele eden sayın bakanımızla ilçemizde yapılacak olan yeni hükümet binamızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bakanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığımız tarafından 2022 yılı içerisinde yapımına başlanacak olan Hükümet Konağının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret eden Başkan Özdoğan, Özhaseki bakanın her konuda destek olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"Güzel ilçemiz Hacılarımızda yürüttüğümüz projelerde Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki bizlerin her zaman yanında oluyor. Kendisine Hacılar ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Bugün burada Hacılarımız için daha iyi ne yapabiliriz, bütün bunları konuşarak istişarede bulunduk. Bizlere zaman ayıran Özhaseki bakanıma teşekkür ediyorum."

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapılan her iş Hacılar'ın değerini artırıyor. Belediye başkanımız Hacılar için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah emeklerini zayi etmesin. Bizlerde ilçemiz Hacıların daha da gelişmesi adına elimizden gelen gayret ve desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret eden Özdoğan, ilçede devam eden projeler, yeni yatırımlar ve gönül köprülerini kuvvetlendirmek daha güçlü birlik ve beraberlik ortaya koyabilmek adına ziyaretleri sık sık yaptıklarını belirtti. Özdoğan, "Ankara'ya her ziyaretimizde sayın bakanlarımızın ilçemiz adına yaptığımız işlerde desteklerini görüyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve yürüten projelerimizi bizzat takip ediyorlar. Bizlere verdiği destekler için kendisine ilçem halkı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elitaş, "Bizler de Ankara'da Kayserimizin güzel ilçesi Hacılarımızın değerli başkanını misafir etmekten oldukça memnunuz. Kendisi oldukça başarılı işlere imza atıyor. Bizler de yapılan çalışmalara ve kendisine her zaman desteğimizi vereceğiz" dedi. - KAYSERİ

Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak
Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

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Süleyman Soylu, AK Parti, Hükümet, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak - Son Dakika


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