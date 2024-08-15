Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi Başlatılıyor - Son Dakika
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Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi Başlatılıyor

Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi Başlatılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe merkezinde ekonomik büyümeyi desteklemek ve ticari potansiyeli artırmak amacıyla 'Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi'ni başlatacaklarını söyledi.

15.08.2024 15:04  Güncelleme: 15:06
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe merkezinde ekonomik büyümeyi desteklemek ve ticari potansiyeli artırmak amacıyla 'Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi'ni başlatacaklarını söyledi. Başkan Özdoğan; bu projeyle, ilçe merkezine yeni ticaret alanları kazandırarak esnafı desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yeni ticaret alanlarının kurulmasıyla ilçe merkezinde ekonomik büyümeyi destekleyeceklerini ve ticari potansiyeli artıracaklarını belirterek, "İlçe merkezine yeni ticaret alanları ekleyerek, işletmelerin büyümesine ve yeni girişimcilerin faaliyet göstermesine imkan sağlayacağız. Bu kapsamda, çeşitli sektörlerde dükkanlar ve işletmeler için uygun alanlar oluşturacağız" dedi. Projenin, modern altyapı ve donatılarla donatılmış, çağdaş mimariye sahip mekanları kapsadığını belirten Başkan Özdoğan, "Yeni ticaret alanlarında modern altyapı ve donatılarla donatılmış, çağdaş mimariye sahip mekanlar oluşturmayı planlıyoruz. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun, işlevsel ve çekici ticaret alanları inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşil ve açık alanların da proje kapsamında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Proje çerçevesinde, ticaret alanlarıyla birlikte yeşil ve açık alanları da artırarak, ilçe merkezinin estetik ve konforunu güçlendireceğiz. Bu sayede, hem ekonomik canlılığı artırmayı hem de ilçe merkezini daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi Başlatılıyor - Son Dakika

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