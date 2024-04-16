Hadımköy'de Kargaların İşyerine Yaptığı Yuva İşçileri İsyan Ettirdi - Son Dakika
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Yerel

Hadımköy'de Kargaların İşyerine Yaptığı Yuva İşçileri İsyan Ettirdi

Hadımköy'de bulunan bir işyerinde yuva yapmak için işyeri önüne çalı, poşet ve çivi gibi şeyleri toplayan kargalara işyeri çalışanı isyan etti. Kargaların topladığı malzemelerin her gün süpürülmesinden bıkan çalışan, bu durumun maaşlarını da etkilediğini belirtti. İşyeri çalışanının sosyal medyada paylaştığı video ise gülümsemelere neden oldu.

16.04.2024 10:12
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Hadımköy'de yuva yapmak için işyeri önüne çalı, poşet ve çivi gibi şeyleri toplayan kargalara isyan eden çalışan o anları sosyal medyada paylaştı. Kargaları şikayet eden çalışan, "Her gün bunları süpürmekten gına geldi. O değil maaşlarımızı da etkiliyor. Patron 'kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor. Bu işin sonunu getirmek lazım" diyerek yüzleri gülümsetti.

Hadımköy'de bulunan bir işyerinde yuva yapmak için işyeri önüne çalı, poşet ve çivi gibi şeyleri toplayan kargalara işyeri çalışanı isyan etti. Topladıkları çalıların işyerinin önünde birikmesiyle çalışan kargaları şikayet ederek o anları sosyal medyada paylaştı. Videoda kargaları şikayet eden çalışan, "Bu kargaları şikayet ediyorum artık. Beni hayattan soğuttular. Yuva yapacak diye şuraya topladıkları malzemelere bak. Her gün bunları süpürmekten gına geldi. Yuva yapacağım diye böyle şeyler toplanır mı bunlar hep inşaat malzemeleri. Bu vidayı nasıl kaldırıyorlar. Bunlar ağır. Bıçak bile getirmişler. O değil maaşlarımızı da etkiliyor. Patron 'kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor. Bu işin sonunu getirmek lazım" diye konuştu. Video sosyal medyada gündem olurken izleyenlerin ise yüzleri güldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hadımköy'de Kargaların İşyerine Yaptığı Yuva İşçileri İsyan Ettirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hadımköy'de Kargaların İşyerine Yaptığı Yuva İşçileri İsyan Ettirdi - Son Dakika
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