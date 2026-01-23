HAGİAD\'dan Mustafa Elitaş\'a vefa açıklaması

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) tarafından; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir caddeye isim verilmesi sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, Mustafa Elitaş'ın Kayseri ve Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekildi.

HAGİAD tarafından yapılan açıklamada; uzun yıllardır Türk siyasetinde önemli görevler üstlenen, bakanlık yapan ve halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini sürdüren Mustafa Elitaş'ın vatanına, milletine ve Kayseri'ye hizmetiyle öne çıkan, şehrin yetiştirdiği yaşayan bir değer olduğu vurgulandı. Cadde isimlendirme sürecinde ortaya konan farklı görüş ve hassasiyetlerin, Kayseri'nin tarihine ve kültürel değerlerine duyulan saygının bir yansıması olduğunun ifade edildiği açıklamada; Mimar Sinan gibi medeniyet şahsiyetleriyle yapılan kıyaslamalara yönelik değerlendirmelerin de bu çerçevede ele alınması gerektiği belirtildi. Açıklamada bir ismin caddeye verilmesinin ya da verilmemesinin, o kişinin milletin gönlündeki yerini belirlemediğinin altını çizilerek, Mustafa Elitaş'ın makamlarla değil hizmetleriyle, unvanlarla değil ortaya koyduğu duruş ve mücadelesiyle anılan bir devlet ve siyaset insanı olduğunu kaydedildi. Ayrıca, Elitaş'ın siyaset ve bürokrasi alanında Kayseri'nin bir markası olduğu ifade edilerek, isminin bir caddeye verilmesinden bağımsız olarak gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğu vurgulandı.

HAGİAD tarafından yapılan açıklamada Kayseri'nin vefayı bilen, emeği unutmayan ve şehrine hizmet edenleri her zaman hayırla yad eden bir şehir olduğuna dikkat çekilerek, Mustafa Elitaş'ın bu vefanın yaşayan örneklerinden biri olduğunu belirtildi. - KAYSERİ