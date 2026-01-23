HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması

HAGİAD\'dan Mustafa Elitaş\'a vefa açıklaması
23.01.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki cadde isimlendirme tartışmalarına dair yazılı bir açıklama yaparak, Mustafa Elitaş'ın şehre yaptığı katkılara ve vefalı bir şehir olan Kayseri'nin değerlerine vurgu yaptı.

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) tarafından; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir caddeye isim verilmesi sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, Mustafa Elitaş'ın Kayseri ve Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekildi.

HAGİAD tarafından yapılan açıklamada; uzun yıllardır Türk siyasetinde önemli görevler üstlenen, bakanlık yapan ve halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini sürdüren Mustafa Elitaş'ın vatanına, milletine ve Kayseri'ye hizmetiyle öne çıkan, şehrin yetiştirdiği yaşayan bir değer olduğu vurgulandı. Cadde isimlendirme sürecinde ortaya konan farklı görüş ve hassasiyetlerin, Kayseri'nin tarihine ve kültürel değerlerine duyulan saygının bir yansıması olduğunun ifade edildiği açıklamada; Mimar Sinan gibi medeniyet şahsiyetleriyle yapılan kıyaslamalara yönelik değerlendirmelerin de bu çerçevede ele alınması gerektiği belirtildi. Açıklamada bir ismin caddeye verilmesinin ya da verilmemesinin, o kişinin milletin gönlündeki yerini belirlemediğinin altını çizilerek, Mustafa Elitaş'ın makamlarla değil hizmetleriyle, unvanlarla değil ortaya koyduğu duruş ve mücadelesiyle anılan bir devlet ve siyaset insanı olduğunu kaydedildi. Ayrıca, Elitaş'ın siyaset ve bürokrasi alanında Kayseri'nin bir markası olduğu ifade edilerek, isminin bir caddeye verilmesinden bağımsız olarak gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğu vurgulandı.

HAGİAD tarafından yapılan açıklamada Kayseri'nin vefayı bilen, emeği unutmayan ve şehrine hizmet edenleri her zaman hayırla yad eden bir şehir olduğuna dikkat çekilerek, Mustafa Elitaş'ın bu vefanın yaşayan örneklerinden biri olduğunu belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Elitaş, Hacılar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:33:35. #7.11#
SON DAKİKA: HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.