Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'nde kutluyor - Son Dakika
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Yerel

Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'nde kutluyor

Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü Kocaeli\'nde kutluyor

Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması çerçevesinde Kocaeli İzmit'te bulunan Seka Park'ta miting gerçekleştirecek. Genel Başkan Mahmut Arslan'ın konuşmasının ardından 1 Mayıs Bildirisi okunacak.

01.05.2024 12:09
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'nde kutluyor.

Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması çerçevesinde Kocaeli İzmit'te bulunan Seka Park'ta miting gerçekleştirecek. 13.00'de başlanması beklenen mitingde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, miting alanında bulunan halka seslenecek. Konuşmaların ardından ise Hak-İş'e ait alt sendikaların da katkısıyla "1 Mayıs Bildirisi" okunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'nde kutluyor - Son Dakika

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