HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor

29.06.2022 13:23
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarın düzenlenecek olan HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarın düzenlenecek olan HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

Saat 10.00'da başlayacak genel kurula katılacak olan Mahmut Arslan, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Kayseri, Hak İş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor - Son Dakika
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