HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Sandığa gitmek demokrasiye sahip çıkmaktır

Yerel

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Sandığa gitmek katılımcı demokrasinin bir gereğidir; demokrasiye sahip çıkmaktır ve önemli bir vatandaşlık görevidir. Geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yarın gerçekleştirilecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçimlere yönelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gidecek. Seçimlerin barış ve huzur ortamında büyük bir olgunluk içinde gerçekleştirilmesi en büyük beklentimizdir. Seçimler, demokrasi kültürünün önemli araçlarından birisi, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Temsili demokraside sorunların çözümünde önemli bir yoldur. Demokrasimizin olmazsa olmazıdır."

"Sandığa gitmek geleceğimize sahip çıkmaktır"

Arslan'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Sandığa gitmek ise katılımcı demokrasinin bir gereğidir; demokrasiye sahip çıkmaktır ve önemli bir vatandaşlık görevidir. Geleceğimize sahip çıkmaktır. Türkiye çok partili sisteme geçtiği 1950 yılından bu yana aradan geçen 74 yıllık dönemde örnek ve başarılı seçimleri hayata geçirmiştir. Demokrasinin beşiği olarak adlandırılan Batı ülkelerinde seçimlere katılım oranları yüzde 50'lerde kalırken, Türkiye'de yüzde 85'lerin üzerinde gerçekleşmektedir. Seçimlere katılım oranlarının rekor düzeylere ulaşması, toplumun demokrasi, sandık ve siyasete olan güvenini net bir şekilde göstermektedir. Seçimler sırasında meşruiyet, katılım ve sonuçları etkileyecek ciddi olayların yaşanmaması da Türkiye demokrasisi açısından büyük bir kazanımdır. 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimler de demokrasimizin önemli bir parçasıdır ve daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması açısından önemli bir fırsattır. Bütün siyasi partiler ve adaylar seçim sürecinde yoğun bir propaganda çalışması yaptı. Kampanya döneminde herkes projelerini ortaya koydu, çok çeşitli vaatlerde bulundu. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, seçim sürecinde işçileri adaylar ile buluşturarak olabildiğince çalışanların sorunlarını adaylara anlatmaya çalıştık ve taleplerimizi ilettik. Şimdi söz sırası millette. Sandık sonuçları milletin takdirindedir. Milletimiz sandığa giderek, partilerin ve adayların ortaya koydukları projelerine ve vaatlerine göre son sözü söyleyecek. Yerel seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, üyelerimize ve tüm çalışanlara hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bir önceki yerel seçimlerin ardından özellikle el değiştiren belediyelerde çalışanların yaşadıkları olumsuzlukları asla unutmuyoruz. Çalışanlar, bu seçimlerin ardından da benzer sorunları yaşamamak için demokratik hakkını kullanacak ve bu bilinçle sandığa gidecektir. Yaşanan bütün sorunlara karşın Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemeye devam edeceğine inanıyoruz. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. HAK-İŞ olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye'nin birliği, bekası, geleceği için ülkemizin bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz. Başta HAK-İŞ üyesi işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini, temel vatandaşlık görevini yerine getirmesini, seçimlerin güven içerisinde, barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz." - ANKARA