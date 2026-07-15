HAK-İŞ\'ten 15 Temmuz Şehitliği\'ne Anma Ziyareti

HAK-İŞ Konfederasyonu heyeti, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı sebebiyle Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Arslan, "Ülkemizi işgal girişimi olan 15 Temmuz 2016'dan bu yana her yıl bu kabristanda şehitlerimizle bir dizi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerimizin temel mottosu 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız mottosudur. Çünkü Aliye Izzetbegoviç'in dediği gibi 'Darbeleri, soykırımı unutursanız tekrar yaşanır, tekrar başlar.' O nedenle bu hain darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu büyük destanın asla unutulmaması gerekiyor" diye konuştu.

"15 Temmuz emperyalist güçlerin bu hain örgütü kullanarak ülkemizi işgal girişimidir"

15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığını kaydeden Arslan, "15 Temmuz emperyalist güçlerin bu hain örgütü kullanarak ülkemizi işgal girişimidir. 253 şehidimiz, 2 bin 740 gazimiz aslında ülkemizin işgaline karşı direnişin destansı ülküsünü bize armağan etmişlerdir. Onun için biz 15 Temmuz darbe girişimini ve Türkiye işgal girişimini bundan sonra da konfederasyonumuz, sendikalarımız asla unutmadan, kardeşlerimizle, şehitlerimizle, gazilerimizle yan yana, omuz omuza bu mücadeleyi paylaştırarak, yükselterek devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu hainler pusuda bekliyor"

FETÖ ile ilgili birkaç şeyi hatırlatması gerektiğini söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Maalesef bu hain örgüt, bu katil sürüleri devletimizin bütün uzuvlarına kadar girmiş, milletimizin en hassas değerleri olan inançlarımızı ifsat ederek milletimizin bütün temel değerlerinin içerisine kadar sızmış dünyanın en tehlikeli, en kalleş örgütüdür. Bu örgütü küçümsersek bu örgütün artık bittiği, tasfiye edildiği, bundan sonra bu örgütün belinin kırıldığı gibi ifadelerle geri adım atarsak biliniz ki bu hainler pusuda bekliyor. Asla bunlar pişman değiller. Asla vazgeçmiyorlar. Asla geri adım atmıyorlar. Pusuda bekliyorlar. Devletimizin, güvenlik güçlerimizin bu örgüte karşı mücadelesi sarsılmadan, vazgeçmeden devam etmeli. Üstelik bu alçaklar uluslararası emperyalist güçlerle iş birliği yaparak ülkemizin parçalanmasını, ülkemizin zaafa uğratılmasını, ülkemizin geleceğinin karartılması için her türlü ihanetin içinde olan bu hain örgüte karşı hepimizin uyanık olması gerekiyor. Onun için biz öncelikle yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminin dışında bu örgüte karşı devletimizin, milletimizin mücadelesinin de yanında yer almalıyız. Halen bu örgütle ilgili yapılacaklar var. Halen bu örgütün bir kısım odaklarına yönelik devletimizin, güvenlik güçlerimizin, milletimizin yapması gerekenler var. Bunların altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor." - ANKARA