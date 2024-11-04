HAK-İŞ'ten Cizre Belediyesine Tepki: İşçiler Mobbinge Maruz Kalıyor - Son Dakika
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Yerel

HAK-İŞ'ten Cizre Belediyesine Tepki: İşçiler Mobbinge Maruz Kalıyor

HAK-İŞ\'ten Cizre Belediyesine Tepki: İşçiler Mobbinge Maruz Kalıyor

HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, Cizre Belediyesi'nde çok sayıda işçinin işten çıkarıldığını ve sendika üyelerinin mobbing ile baskıya maruz kaldığını iddia etti. Belediyenin uygulamalarının hukuksuz olduğunu vurguladı.

04.11.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, çok sayıda işçinin işten çıkarıldığı DEM Partili Cizre Belediyesinde zulmün artarak devam ettiğini belirterek, belediyede görevli sendika üyelerinin mobbing ve baskıya maruz kaldığını iddia etti.

HAK-İŞ Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesinin işten çıkardığı işçilere destek vermek için belediye önünde basın açıklaması düzenledi. HAK-İŞ İl Başkanı Nevzat Usal, yaptığı açıklamada Cizre Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan üyelerinin her geçen gün belediye yönetiminin hakka ve hukuka sığmayan yeni uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti. Usal, "Son yerel seçimlerden sonra seçilen DEM Partili Belediye Başkanı Güler Yerbasan, belediyenin bütçesinin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek yürürlükte olan toplu iş sözleşmesini uygulamamış, yine aynı gerekçeyi öne sürerek yaklaşık 100 emekçinin işine son vermiştir" dedi.

Cizre Belediyesinin kendi yandaş sendika üyelerine bu dönemde zam vererek işçilerin vicdanını yaraladığını söyleyen Usal, "Üyelerimiz Cizre Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından 28 Şubat postmodern darbesinin utanç uygulamalarından biri olan ikna odalarına benzer şekillerde sendikamızdan istifaya zorlanmaktadır. Tüm girişimlere rağmen onurlu bir duruş sergileyen üyelerimize, mobbinglerle, tehditlerle ve sürgünlerle baskı kurulmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkililerine seslenen Usal, "Buradan Cizre Belediyesi yönetimini, meclis üyelerini ve bu zulme paydaş olanları uyarıyoruz. İşçileri hor gören, onlara emek karşılığı haklarını vermekten aciz kalan Cizre Belediyesine karşı direnmeye, hak mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Cizre Belediyesine çağrımız nettir. İşçilerin alın teri üzerinden politika yapılmaz. Emekçinin hakkı kutsaldır, bu hakkı teslim edin, emekçinin onuruyla oynamayın. Adil olun, işçinin hakkını teslim edin" diye konuştu.

Basın açıklamasına Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığı da destek verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ'ten Cizre Belediyesine Tepki: İşçiler Mobbinge Maruz Kalıyor - Son Dakika

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