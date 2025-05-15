Haka Protestosu: 3 Milletvekili Uzaklaştırılma Tehdidiyle Karşılaştı - Son Dakika
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Yerel

Haka Protestosu: 3 Milletvekili Uzaklaştırılma Tehdidiyle Karşılaştı

Yeni Zelanda'da Haka ile yasa tasarısını protesto eden 3 Maori milletvekilinin uzaklaştırılması istendi.

15.05.2025 14:09
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Yeni Zelanda parlamentosunda geçtiğimiz yıl İngilizler ile yerli Maori halkının liderleri arasında yapılan kuruluş antlaşmasının yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısının yapılmadığı oturumda, Haka dansı yaparak oylamayı protesto edem 3 milletvekillinin parlamentodan uzaklaştırılması istendi.

Yeni Zelanda parlamentosunda geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen oturumda, 184 yıl önce İngilizler ile yerli Maori halkının liderleri arasında yapılan kuruluş antlaşmasının yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısı protesto edilmişti. Yerli haklarını savunan muhalefetteki Te Pati Maori Partisi Milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, partisinin yasa tasarısını destekleyip desteklemediği sorulduğunda Haka dansı yaparak oylamayı engellemişti. Maipi-Clarke ve Kasım ayındaki oturum sırasında Yeni Zelanda parlamento komitesi, üç Maori milletvekilinin yaptıkları hakası nedeniyle parlamentodan uzaklaştırılmasını önerdi. Komite, Haka dansının diğer milletvekillerinin "kışkırtmış" olabileceğini gerekçe göstererek Maipi-Clarke 'ın 1 hafta, Te Pati Maori Partisi eş başkanları Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer'in ise 21 gün süreyle parlamentodan uzaklaştırılmasını istedi. Te Pati Maori Partisi ise, komitenin talebini eleştirerek talebi "uyarı ateşi" olarak tanımladı. Partiden yapılan açıklamada, bu cezaların Yeni Zelanda parlamentosu tarafından şimdiye kadar önerilen en ağır cezalar arasında yer aldığı belirtildi.

Maori olan Başbakan Yardımcısı Winston Peters ise milletvekillerinin "kuralları çiğneyen ve çirkin hakalarla başkalarını korkutan kontrolden çıkmış milletvekilleri" olduğunu söyledi.

Milletvekillerinin görevden uzaklaştırılmaları Salı günü oylamaya sunulacak.

Yeni Zelanda'nın Maori halkıyla yaptığı kurucu antlaşmayı yeniden tanımlamayı amaçlayan Antlaşma İlkeleri Yasa Tasarısı, geçtiğimiz ay 11'e karşı 112 oyla reddedilmişti. - AUCKLAND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haka Protestosu: 3 Milletvekili Uzaklaştırılma Tehdidiyle Karşılaştı - Son Dakika

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