Hakan Fidan ve Kuveytli Mevkidaşı Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli Bakan Al-Sabah ile bölgedeki durumu görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Al-Sabah ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son durum ele alındı."
Kaynak: İHA
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