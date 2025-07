Hakim ve Savcılara Veda Yemeği

Nevşehir'de görev yapan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile çeşitli illere tayin edilen hakim ve savcılar için Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

Veda programına; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan Oğuz, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Programda konuşan Başsavcı Durmuş Ali Karakoca; "Bugün burada sadece bir veda yemeğinde bir araya gelmedik. Bugün, hepimizin bir şehrin sokaklarına, caddelerine, ailelerine, mahallelerine dokunduğu bir dönemin sessizce kapanışını yaşıyoruz. Geldikleri şehirde belki üç, belki dört yıl kalır. O süre zarfında binlerce dosya okur. Her dosya bir insanın hayat hikayesidir. Her ifade, bir ailenin yaşadığı ev, bir sokağın ismi, bir mahallenin kaderidir. Bir süre sonra, o şehirdeki çoğu sokağı kendi mahallesi gibi bilirler. Soyadlarını, adreslerini ezbere sayarlar. Kim nerede yaşar, hangi aile hangi köşeyi tutar, hangi caddede hangi hikaye var; hepsi zihinlerine kazınır. Çünkü bu meslek, sadece hukuku değil; insanı, sokağı anlamakla yapılır. Ama gün gelir, tayin çıkar. ve işte o zaman, her şey sil baştan başlar. O bilgileri orada bırakır giderler. Çünkü yeni yer, yeni insan, yeni hikaye demektir" dedi. - NEVŞEHİR