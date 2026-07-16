Hakkari\'de 15 Temmuz Anma Programı

Hakkari'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Hakkari Valiliği önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programda konuşan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, 15 Temmuz'un milli irade ve demokrasinin büyük bir zaferi olduğunu söyledi. Vali Taşyapan, 15 Temmuz gecesi milletin hainlere geçit vermediğini belirterek, "Hain FETÖ terör örgütü devletimizi ele geçirme planları yaparken bir tek şeyi hesaba katamadı. O gece vatan evlatları, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek meydanlara çıktı" dedi.

Etkinlikte Hakkari Belediyesi vatandaşlara ücretsiz çay ikram ederken, Türk Kızılay tarafından da su ve çorba dağıtıldı. İl Sağlık Müdürlüğü personeli sağlık çadırı kurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan "15 Temmuz" adlı tiyatro oyununun sahnelendiği programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, camilerde sela okunmasının ardından sona erdi. - HAKKARİ