Hakkari'de Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç Hakkında 2 Yıl 6 Aylık Hapis Cezası Onandı

11.02.2026 15:21  Güncelleme: 16:21
Hakkari'nin Derecik ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Hasan Dinç, çocuğa cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, Dinç'in kamu görevlerinde bulunma ve seçme-haklarından yoksun bırakılması kararını da onayladı.

Viyan Orhan

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Derecik ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Hasan Dinç hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezası ile buna bağlı olarak kamu görevinde bulunma, seçme ve seçilme haklarından yoksun bırakılmasına ilişkin hükmün kesinleştiği öğrenildi.

Hasan Dinç hakkında, 2022 yılında bir kız çocuğuna yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla açılan davada Şemdinli Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Şubat 2023 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince Dinç'in kamu görevlerinde bulunma ile seçme ve seçilmenin de arasında bulunduğu belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.

Yerel mahkeme kararı üzerine bulunulan istinaf başvurusunun, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunduğuğu öğrenildi.

Dinç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) belediye başkanı seçilmişti. Ancak 13 Haziran 2025'te partisinden istifa eden Dinç, görevini bağımsız olarak sürdürüyordu.

Kaynak: ANKA

19:12
