Hakkari Belediyesi İşportacıları Kaldırma Çalışması Başlattı

Yerel

Hakkari Belediyesi, cadde ve sokakları mesken tutan işportacıların kaldırılması için çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesi, cadde ve sokakları işgal eden işportacılar için Vali Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. Eski öğretmenler evine ait boş alanı işportacılar için hazır hale getiren belediye ekipleri, zemin düzenlemesi ve çevre temizliği yaptı. Fen işleri, itfaiye ve zabıta ekiplerinin yer aldığı çalışma sonunda şehir merkezindeki işportacılar geçici olarak kurulan pazar yerlerine yönlendirilecek.

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan yetkililer, "Şehir merkezinde konumlanan ve vatandaşlarımız tarafından şikayet konusu olan tezgahlar, pazar yerlerinin açılmasıyla kaldırılacak. Ekiplerimiz işportacıları pazar yerine yönlendirmeye başlayacak. Kent genelinde uygulamalarımızı sürdüreceğiz" dediler. - HAKKARİ