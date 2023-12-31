Hakkari\'de Art Arda Meydana Gelen Depremler Korkuttu

Hakkari'de art arda meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler korkuya neden oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda çalışma yaparak olumsuzluk olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim büyük bela ve musibetlerden ülkemizi korusun" denildi. - HAKKARİ