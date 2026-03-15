Hakkari'de, Çığ Anları Kamerada - Son Dakika
Hakkari'de, Çığ Anları Kamerada

15.03.2026 20:30
Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrası Akkaya köyü yakınında çığ düştü, can kaybı yok.

(HAKKARİ) - Hakkari genelinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyü yakınlarında düşen çığ, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hakkari genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı.

Edinilen bilgilere göre, Çukurca ilçesine bağlı Akkaya Köyü yakınlarında dağlık alanda çığ meydana geldi. Yamaçtan kopan kar kütlesinin kaydığı anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde büyük bir kar kütlesinin dağ yamacından koparak aşağı doğru aktığı görülürken, ilk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Hakkari genelinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle yüksek kesimlerde çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Hakkari'de, Çığ Anları Kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Hakkari'de, Çığ Anları Kamerada - Son Dakika
