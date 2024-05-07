Hakkari'de tipi ve kar yağışına yakalanan çoban ve kuzulara okul müdürleri yardım etti - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de tipi ve kar yağışına yakalanan çoban ve kuzulara okul müdürleri yardım etti

Hakkari'nin Durankaya beldesinde tipi ve kar yağışına yakalanan çoban ve kuzular, okul müdürleri tarafından kurtarıldı. Durankaya beldesinin yüksek kesimlerinde bulunan çoban ve kuzu sürüsü, donmak üzereyken Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı tarafından araçlara alınarak okula getirildi. Kuzular, okulda sıcak bir ortama alınarak donmaktan kurtarıldı.

07.05.2024 14:05
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Durankaya beldesinin yüksek kesimlerde tipi ve kar yağışına yakalanan çoban ve kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından bu sabah saatlerinde Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar etkili oldu. Hakkari merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinin yüksek kesimlerinde bulunan 2 bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi'nde olumsuz hava şartlarından dolayı donmak üzere olan çoban ve kuzu sürüsüne, oradan geçmekte olan Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı yetişti. Sürüyü gören okul müdürleri, okul servisinden inerek donmak üzere olan kuzuları araçlara aldırdı. Araçlarla okula getirilen kuzular, bir odaya alınarak donmaktan kurtarıldı.

Kuzuların bir kısmının soğuktan telef olduğunu söyleyen Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman, "Durankaya beldesinden okula gelirken sabah saatlerinde tipi ve fırtınaya yakalanan kuzuların bir kısmını arabalarımıza yükleyip okuldaki sıcak bir ortama getirdik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de tipi ve kar yağışına yakalanan çoban ve kuzulara okul müdürleri yardım etti - Son Dakika

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