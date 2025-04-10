Hakkari'de Fırtına ve Sel Felaketi: 93 Çatı Uçtu, 3 Sel Baskını Yaşandı - Son Dakika
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Hakkari'de Fırtına ve Sel Felaketi: 93 Çatı Uçtu, 3 Sel Baskını Yaşandı

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Hakkari'de dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 93 çatı uçtu, 3 sel baskını ve 8 kaya düşmesi meydana geldi. Vali Ali Çelik, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

10.04.2025 15:12  Güncelleme: 15:25
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Fırtınanın bilançosu ağır oldu: 93 çatı uçtu, 3 sel baskını yaşandı

- Hakkari Valisi Ali Çelik:

-"Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasın"

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, dün akşam yaşanan fırtına ve yağıştan dolayı 93 çatı uçtuğunu, 3 sel baskını yaşandığını ve 8 kaya düşmesi meydana geldiğini söyledi.

Hakkari'de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sağanak yağışla sabah saatlerine kadar devam eden fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Tüm okulların tatil edildiği kentte, yaşanan afetin bilançosunu Vali Çelik paylaştı. Kent genelinde 93 çatının uçtuğunu, 3 sel baskını ve 8 kaya düşmesi ile heyelanın meydana geldiğini dile getiren Vali Çelik, şiddetli rüzgar ve yağışın bugün de etkisini sürdürdüğünü kaydetti. GAMER personeliyle birlikte gelişmeleri anlık olarak takip eden Vali Çelik, "Ekiplerimiz sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle öğleden sonra rüzgarın etkisini yeniden artırması bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve açık alanlarda bulunmamalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Fırtınanın ardından başta çatılar, araçlar, aydınlatma direkleri ve yüksek gerilim hatları olmak üzere birçok yapının zarar gördüğü bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren AFAD ve belediye ekipleri harekete geçerek hasar gören bölgelere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, fırtınadan dolayı binaların çatılarında tehlike oluşturan saç ve briketleri merdiven yardımıyla kontrollü şekilde indirdi. Özellikle yüksek binalarda görev yapan ekiplerin güvenlik önlemleri alarak titiz bir çalışma yürüttüğü görüldü.

Yağışların zaman zaman etkisini sürdürdüğü kentte, okullar da bir gün süreyle tatil edilmişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Fırtına ve Sel Felaketi: 93 Çatı Uçtu, 3 Sel Baskını Yaşandı - Son Dakika

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