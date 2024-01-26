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Hakkari'de Gençliğe Değer Projesi kapsamında kamp düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de Gençliğe Değer Projesi kapsamında kamp düzenlendi

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Gençliğe Değer Projesi kapsamında düzenlenen kamp programında gençlere hitap etti. Kamp süresince gençlere ahlaki ve manevi değerlere önem vermeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Gençler, kamp boyunca tarihi mekanları gezdi ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Hakkari\'de Gençliğe Değer Projesi kapsamında kamp düzenlendi
26.01.2024 - 16:06,  Güncelleme: 16:10
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Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Bütün gayemiz, ahlak ve maneviyatı esas alan hayırlı bir gençlik yetiştirmektir" dedi.

Gençliğe Değer Projesi kapsamında Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda gençlere hitap eden Müftü Fakirullahoğlu; "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün gayemiz ahlak ve maneviyatı esas alan hayırlı bir gençlik yetiştirmektir. Kamp süresince birbirinizi üzmeyin. İnsanlara örnek olacak davranışlar sergileyin. Bir arada yaşamanın gereklerine uyun. Rehber görevliler ile birbirinize karşı sevgi ve saygıda kusur etmeyin. Arkadaşlık ilişkilerinizi geliştirin ve kamptan sonra da sürdürmeye devam edin" tavsiyelerinde bulundu.

Üç gün süreyle devam eden kampa katılan gençler; ildeki tarihi mekanları gezdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzunda yüzme ve Merga Bütan Kayak Merkezinde kayak yapma keyfi yaşayan gençler; dini, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle dolu günler geçirdi.

Kamp, gençlerin Ahmed-i Hani Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık yapan öğrencilerle buluşması, İl Müftüsü Fakirullahoğlu'nun yaptığı dua, dilek ve temennilerin alınması ve ikramın ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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