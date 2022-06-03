Hakkari'de 'Hac Hazırlık Kursu' düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonlarıyla hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptıran vatandaşlara yönelik "Hac Hazırlık Kursu" düzenlendi.

Hakkari İl Müftülüğü tarafından Hacı Sait Camisi'nin toplantı salonunda düzenlenen kursa Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde kayıt yaptıran vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kursun açılışında konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır ara verilen hac ibadetinin yeniden başlayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu fırsatı bizlere yeniden bahşeden Yüce Allah'a şükürler olsun. Hac, mali ve bedeni durumu müsait her Müslüman'a farz olan meşakkatli bir ibadettir. Milyonlarca insanın hasretle beklediği bu mukaddes yolculuğa hak kazanan az sayıda kişiden biri olmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Yüce Allah'ın bize sunduğu bu fırsatı güzel değerlendirmeliyiz. Günlerimizi alışveriş yaparak değil, mümkün olduğunca ibadetle geçirmeliyiz. Kalacağımız otellerde, servis ve diğer toplu yaşam yerlerinde insanları rahatsız edecek tutum ve davranışlardan uzak durmalıyız. Hac öncesi ve sonrası yaşantımızda bir takım değişiklikler olması gerektiğini unutmamalıyız. Eskisinden daha çok hayır hasenata yönelerek insanların kalbini kazanmaya çalışmalıyız. Rabbimizin hoşnut olduğu amelleri yapıp, yasaklarından uzak durmalıyız" şeklide konuştu. - HAKKARİ