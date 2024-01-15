Hakkari'de karla mücadele çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kapalı bulunan 96 köy yolundan 55'i, 202 mezra yolundan da 68'i yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarında bulunan ekipler, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor. Kar yağışı nedeniyle Hakkari'de 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu kapalı bulunan 96 köy yolundan 55'i, 202 mezra yolundan da 68'i yeniden ulaşıma açıldı.

Kapalı bulunan 41 köy ve 134 mezra yolunun ulaşıma açılması için de ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.