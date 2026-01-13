Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan minibüs kurtarıldı

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merzan Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda ilerleyemeyen minibüs sürücüsü, belediyeden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen belediye karla mücadele ekipleri, yolu temizledi. Ardından iş makinesi yardımıyla minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, minibüs güvenli bir şekilde yollarına devam etti. Belediye ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - HAKKARİ