Hakkari'de Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıkıyor

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Hakkari'deki Mir Kalesi ve Zeynel Bey Medresesi'nin kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

14.09.2024 12:10
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- Hakkari'nin tarihi gün yüzüne çıkartılıyor

HAKKARİ - Hakkari'deki Mir Kalesi'nde kazı çalışmalarının ilk etabına ara verilirken, Zeynel Bey Medresesi'nde ise restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Dağgöl Mahallesi'ndeki Mir Kalesi'nde tarihi yapıların ortaya çıkartılması için Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatları ve Hakkari İl Özel İdaresinin destekleri ile 4 Temmuz 2024'te Van Müze Başkanlığı tarafından arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Biçer Mahallesi'nde bulunan Zeynel Bey Medresesi'nde ise restorasyon çalışmalarına ara verilmeden devam ediyor.

Hakkari Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Mir Kalesi'nin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğini belirterek, "Mir Kalesi, Halife Derviş (Dağgöl) Mahallesi'nde bulunmaktadır. Tepe alanı 3 bin 706 metrekare ve 150-200 metre civarında bir yükselti üzerine kurulmuştur. Bu kale, tarihi kaynaklarda Abbasilerin Moğollar tarafından yıkılışına kadar geçen süre içerisinde Hakkari ismi kullanılmış olup, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hakkari Beylerinin ikamet merkezi olmuştur. Hakkari bölgesinde bulunan birçok kale ismi tarihi kaynaklarında geçmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatları ve il özel idaresinin destekleri ile 4 Temmuz 2024'te Van Müze Başkanlığı tarafından arkeolojik kazı başlatılmıştır. Kazı iki temel yapı ile başlamış, Mir Kalesi Arkeopark Projesinin hayata geçirilmesine yönelik proje hazırlığı başlatılması için ara verilmiştir" dedi.

Zeynel Bey Medresesi'nde hummalı çalışma

Biçer Mahallesi'nde bulunan Zeynel Bey Medresesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten İl Müdürü Ağacanoğlu, "Valimiz Ali Çelik'in talimatları ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Mir Kalesi'nden sonra Zeynel Bey Medresesi de ayağa kaldırılıyor. 273 ada ve 102 nolu parselde mülkiyeti Maliye Bakanlığına ait Zeynel Bey Medresesi de 16 yüzyıl Osmanlı eserlerindendir. Medrese doğu-batı doğrultusunda düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Yapının planı orta avlu ve bunu güney, batı ve kuzeyden çevreleyen 8 oda ve bir eyvandan oluşmaktadır. Zeynel Bey Medresesi, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve il özel idaresinin desteği ile buradaki restorasyon çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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